Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать доллары

Эксперт перечислил факторы, влияющие на курс валют.

Курс доллара в Украине в 2020 году будет зависеть от газовых переговоров Украины и России. Украинцам не стоит продавать свои доллары, пока не прояснится судьба контракта на транзит газа.

Читайте такжеФонд гарантирования продал активов лопнувших банков на рекордные 850 миллионов

Об этом рассказал экономист Илья Несходовский, передает «Обозреватель». Он перечислил факторы, влияющие на курс.

"Если у тебя сейчас доллары, то я бы подождал конца декабря-начала января. Тогда бы принял решение. Если подписан транзитный контракт, то это означает, что ты можешь продавать. Если не подписан – лучше придержать, потому что неизвестно, что будет к середине следующего года", – заявил Несходовський.

Экономист отметил неопределенность ситуации с транзитным договором между Украиной и Россией: "В случае, если его нет, это минус 3 млрд долларов нашего внешнеэкономического баланса и соответствующего влияния на курс нашей национальной валюты".

Среди других факторов, влияющих на курс доллара, эксперт назвал цены на мировых рынках на украинский экспорт – металлургическую и сельскохозяйственную продукцию. Также, по его словам, на курс влияют нерезиденты, которые заводят валюту в Украину и скупают облигации внутреннего государственного займа.