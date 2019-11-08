Гривня уходит на выходные в плюсе - свежий курс НБУ

Нацбанк на понедельник, 11 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,5019 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,0354 гривни/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2450,1887 (8 ноября – 2451,5816)

100 EUR – 2703,5382 (8 ноября – 2715,6169)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 8 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,48/24,51 гривни/доллар, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов в четверг.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,99/27,02 гривни/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 7 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,48/24,51 гривни/доллар, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.