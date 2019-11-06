Гривня выросла к доллару на 13 копеек

Котировки гривни к евро выросли на 17 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 6 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,57/24,60 гривни/доллар, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,23/27,26 гривни/евро, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на четверг, 7 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,6576 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,3453 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 5 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,70/24,73 гривни/доллар, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.