Сколько стоит доллар: свежие курсы Нацбанка

Национальный банк Украины на среду, 6 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,7195 грн/долл., к евро – на уровне 27,4609 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2471,9467 (5 ноября – 2479,8021)

100 EUR – 2746,0856 (5 ноября – 2766,9632)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 5 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,70/24,73 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,39/27,43 грн/евро, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.