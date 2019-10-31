Доллар продолжает дешеветь: гривня выросла на 19 копеек

Гривня на межбанке в четверг выросла до 24,75/24,78 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 31 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,75/24,78 грн/долл., что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,57/27,60 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на пятницу, 1 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,8191 грн/долл., к евро – на уровне 27,6832 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 30 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,97 грн/долл., что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.