Доллар снова упал ниже 25 гривень

Гривня на межбанке в среду выросла к доллару на 12 копеек - до 24,94/24,97 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 30 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,97 грн/долл., что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,71/27,75 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на четверг, 31 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,9954 грн/долл., к евро – на уровне 27,7599 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 29 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,06/25,09 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.