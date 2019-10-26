Легализация игорного бизнеса: министр финансов рассказала, какой доход получит Украина

По словам главы Минфина, высчитать точный доход от инициатив пока тяжело.

Доход от игорного бизнеса в Украине может составить 5-9 миллиардов гривень. Соответствующий законопроект о его легализации доработан и уже передан в Верховную Раду.

К тому же, доходы от легализации игорного бизнеса могут быть заложены в госбюджет на 2020 год, сказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью Lb.ua.

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"Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проекте бюджета", – сказала чиновница.

По словам главы Минфина, высчитать точный доход от инициатив пока тяжело. Однако, доходы от игорного бизнеса могут пополнить государственный бюджет на несколько миллиардов.

"По игорному бизнесу все зависит от того, какова финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривень ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает", – резюмировала министр.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук надеется, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.