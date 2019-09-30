Кабмин ожидает от легализации казино до 3,5 миллиарда гривень

Гончарук добавил, что из-за игровых залов достаточно много украинцев утрачивает продуктивность труда, посещая подобные заведения.

Кабинет министров рассчитывает получить от легализации игорного бизнеса в Украине 2-3,5 миллиарда гривень.

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Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы ожидаем, что около 2-3,5 миллиарда гривень за счет легализации игорного бизнеса в бюджет получим", - сказал он.

Гончарук добавил, что из-за игровых залов достаточно большое количество населения утрачивает продуктивность труда, посещая подобные заведения.

Также он указал, что игровые залы, находящиеся по сути в тени, негативно влияют на рынок аренды недвижимости и не дают развиваться другим видам бизнеса в Украине, которые работают легально.