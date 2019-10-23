Доллар опустился еще больше: новые курсы валют

Национальный банк Украины на среду, 23 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,84 грн/долл., к евро – на уровне 27,65 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2484,4629 (22 октября – 2497,5156)

100 EUR – 2765,2072 (22 октября – 2790,4742)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 22 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,84/24,87 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,66/27,69 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.