Валютные качели: гривня выросла к доллару

Котировки гривни к евро выросли на 10 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 22 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,84/24,87 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,66/27,69 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на среду, 23 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,84 грн/долл., к евро – на уровне 27,65 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 21 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,87/24,91 грн/долл., что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.