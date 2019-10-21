Доллар снова дешевле 25 гривень

Гривня на межбанке выросла к доллару на 22 копейки - до 24,87/24,91 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 21 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,87/24,91 грн/долл., что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,75/27,79 грн/евро, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на вторник, 22 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,98 грн/долл., к евро – на уровне 27,90 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 18 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,09/25,13 грн/долл., что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.