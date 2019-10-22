Доллар упал ниже 25 гривень: свежие курсы
09:21, 22 октября 2019Финансы
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Национальный банк Украины на вторник, 22 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,98 грн/долл., к евро – на уровне 27,90 грн/евро.
Доллар подешевел / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2497,5156 (21 октября – 2503.5071)
100 EUR – 2790,4742 (21 октября – 2789.9083)
Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 21 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,87/24,91 грн/долл., что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро установились на уровне 27,75/27,79 грн/евро, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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