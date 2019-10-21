Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 80 миллиардов гривень

Большинство материалов - о фактах отмывания средств, полученных в результате коррупционных деяний.

Государственная служба финансового мониторинга Украины за первые девять месяцев 2019 года подготовила и направила в правоохранительные органы 641 материал об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других уголовных преступлений, на общую сумму 81,1 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, материалы направлены в органы прокуратуры, фискальной службы, внутренних дел, Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В частности, в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, за три квартала правоохранителям направлено 153 материала на 40,1 млрд грн.

Помимо этого, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 73 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и в 37 случаях заблокировал средства на 27,59 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн.