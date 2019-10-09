Валютные качели: гривня снова укрепилась к доллару

Котировки гривни к доллару выросли на 11 копеек, к евро - на 10 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 9 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,62/24,66 гривни/доллар, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,03/27,07 гривни/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на четверг, 10 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,70 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,12 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 8 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,73/24,77 гривни/доллар, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.