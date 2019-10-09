Почем сегодня валюта: доллар и евро пошли вниз
08:57, 09 октября 2019Финансы
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Национальный банк Украины на среду, 9 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,71 грн/долл., к евро – на уровне 27,14 грн/евро.
Валюта подешевела / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2470.7021 (8 октября – 2486.7568)
100 EUR – 2714.3133 (8 октября – 2733.6918).
Как сообщад УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 8 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,73/24,77 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро установились на уровне 27,14/27,17 грн/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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