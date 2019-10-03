Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года
17:50, 03 октября 2019Финансы
36 0
Глава НБУ отметил, что реальная ставка в Украине должна быть такой же, как в развивающихся странах.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины планирует достичь уровня учетной ставки 8% к концу 2021 года.
Читайте такжеНацбанк объяснил, что случилось с гривней и продал $200 миллионов для ее поддержки
Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий.
"Мы прогнозируем достичь 8%-ного уровня учетной ставки на конец 2021 года, чтобы реальная ставка была такой же, как в развивающихся странах, плюс-минус 4% по сравнению с инфляцией", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter