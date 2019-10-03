цей матеріал доступний українською

Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года

17:50, 03 октября 2019
Финансы
36 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНацбанк объяснил, что случилось с гривней и продал $200 миллионов для ее поддержки

Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы прогнозируем достичь 8%-ного уровня учетной ставки на конец 2021 года, чтобы реальная ставка была такой же, как в развивающихся странах, плюс-минус 4% по сравнению с инфляцией", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #банковская система#учетная ставка