Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года

Глава НБУ отметил, что реальная ставка в Украине должна быть такой же, как в развивающихся странах.

Национальный банк Украины планирует достичь уровня учетной ставки 8% к концу 2021 года.

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Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы прогнозируем достичь 8%-ного уровня учетной ставки на конец 2021 года, чтобы реальная ставка была такой же, как в развивающихся странах, плюс-минус 4% по сравнению с инфляцией", - сказал он.