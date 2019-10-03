НБУ намерен снизить инфляцию в Украине до 5%

Регулятор планирует достичь инфляции в 5% к концу 2020 - началу 2021 года.

Национальный банк Украины в своей монетарной политике будет стремиться к снижению инфляции до уровня 5% с допустимым диапазоном отклонения 1 процентный пункт.

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Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, который подписали Кабинет министров и НБУ в лице премьер-министра Алексея Гончарука и главы Нацбанка Якова Смолия.

"Он подтверждает доверие, которое между нашими органами выстраивается", - сказал Гончарук.

По словам Смолия, меморандум направлен на координацию действий Кабмина и НБУ.

Также он добавил, что Нацбанк планирует достичь цель по уровню инфляции в 5% к концу 2020 - началу 2021 года.