НБУ намерен снизить инфляцию в Украине до 5%
17:33, 03 октября 2019Финансы
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Регулятор планирует достичь инфляции в 5% к концу 2020 - началу 2021 года.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины в своей монетарной политике будет стремиться к снижению инфляции до уровня 5% с допустимым диапазоном отклонения 1 процентный пункт.
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Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, который подписали Кабинет министров и НБУ в лице премьер-министра Алексея Гончарука и главы Нацбанка Якова Смолия.
"Он подтверждает доверие, которое между нашими органами выстраивается", - сказал Гончарук.
По словам Смолия, меморандум направлен на координацию действий Кабмина и НБУ.
Также он добавил, что Нацбанк планирует достичь цель по уровню инфляции в 5% к концу 2020 - началу 2021 года.
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