В Украине запустили пилот по цифровизации поручений на таможне

Премьер-министр подчеркнул, что теперь весь процесс обмена поручениями будет происходить в электронном виде в режиме онлайн.

Кабинет министров Украины на очередном заседании принял решение о запуске пилотного проекта по цифровизации поручений на таможенные досмотры.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в соцсети Facebook.

«... на заседании правительства мы запустили пилот по цифровизации поручений на таможенные досмотры. Ввели пилотный проект для цифровизации направления процесса поручений о проведении таможенных досмотров товаров и транспорта», - сообщил он.

Гончарук также подчеркнул, что теперь весь процесс обмена поручениями будет происходить в электронном виде в режиме онлайн.

Сообщается, что внесенные изменения помогут уменьшить количество необоснованных задержек в таможенных досмотрах, уменьшат коррупционную составляющую и лишние расходы для бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2019 года правительство приняло решение о внедрении экспериментального проекта по повышению эффективности управленческих процессов в Секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc.

9 сентября глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения «узких» мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года.