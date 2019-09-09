В Украине стартовал IT-аудит таможни за деньги Евросоюза

Глава Таможенной службы намерен к декабрю подготовить план цифровой трансформации украинской таможни.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения «узких» мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года.

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«Начали формальный IT-аудит основных систем Новой таможни. Проект EU4PFM финансирует работу шести специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IT-инфраструктуру и тому подобное. За три месяца должны не только окончательно понять "узкие" места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни», - написал Нефедов на своей странице в сети Facebook.

Он подчеркнул, что в рамках данного аудита особый акцент будет сделан на анализе автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР) при осуществлении таможенного контроля.

«АСАУР - там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать», - добавил глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, в июне Европейский Союз в рамках программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), направленной на поддержку налоговых и таможенных реформ, выделил 29,5 млн евро.

В июле Кабинет министров Украины утвердил концепцию IT-централизации системы управления государственными финансами, которая предусматривает, что IT-функции новосозданных налоговой и таможенной служб будут полностью переданы в новое учреждение уже до конца текущего года.

К концу марта 2020 года туда же перейдут IT-функции Минфина и Государственной казначейской службы Украины, а функции Госслужбы финансового мониторинга - до конца июня 2020 года.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.