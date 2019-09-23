Доллар и евро рухнули на новые минимумы: почем сегодня валюта
Национальный банк Украины на понедельник, 23 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,43 грн/долл.
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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 20 сентября, на уровне 24,62 грн/долл.
Официальный курс к евро на 23 сентября установлен на уровне 26,95 грн/евро.
Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины 20 сентября к закрытию торгов установились на уровне 24,41/24,43 грн/долл., что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро находились на уровне 26,90/26,91 грн/евро, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе уже дважды обновила трехлетний максимум: по курсу на четверг на уровне 24,67 грн/долл. и по курсу на пятницу на уровне 24,62 грн/долл.
На неделе до этого гривня по официальному курсу обновила трехлетний максимум трижды.