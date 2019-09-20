В Украине после выходных ощутимо подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 23 сентября: 100 USD – 2443,2618 гривни; 100 EUR – 2694,9178 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2443,2618 (20 сентября – 2461,7559)

100 EUR – 2694,9178 (20 сентября – 2724,4253)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,41/24,43 гривни/доллар, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 26,90/26,91 гривни/евро, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на этой неделе уже дважды обновила трехлетний максимум: по курсу на четверг на уровне 24,67 гривни/доллар и по курсу на пятницу на уровне 24,62 гривни/доллар.

На прошлой неделе гривня по официальному курсу обновила трехлетний максимум трижды.