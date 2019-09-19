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Гончарук обещает, что кредиты под 11-12% станут реальностью летом

15:58, 19 сентября 2019
Финансы
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Гончарук рассчитывает на снижение кредитной ставки в гривне до 11-12% / фото УНИАН

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Об этом на конференции «Земля как фактор развития украинского села» заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Я рассчитываю на то, что летом-осенью следующего года кредитование в гривне будет 11-12%. Мы понимаем как это сделать. Если посмотреть на прогноз инфляции на следующий год и посмотреть на тот инструментарий, который есть у Национального банка, это является абсолютно реальным, но для этого правительству нужно поработать», - сказал он.

Премьер отметил, что с начала работы его правительства Национальный банк Украины уже снизил учетную ставку на 0,5%, и он надеется, что в дальнейшем нацрегулятор продолжит снижать этот показатель.

Как сообщал УНИАН, премьер Гончарук назвал одним из главных приоритетов нового правительства Украины удешевление кредитов, что является необходимым условием для развития отечественной экономики.

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Теги: #кредиты в Украине#Алексей Гончарук