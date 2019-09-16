Курсы валют на сегодня: доллар снова обновил трехлетний минимум

Официальный курс на понедельник, 16 сентября, установлен на уровне 24,71 грн/долл.

Национальный банк на понедельник, 16 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,71 грн/долл.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 13 сентября на уровне 24,83 грн/долл.

Официальный курс к евро на 16 сентября установлен на уровне 27,42 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины 13 сентября к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,82 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,43/27,46 грн/евро, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.