Курсы валют на сегодня: доллар снова обновил трехлетний минимум
08:51, 16 сентября 2019Финансы
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Официальный курс на понедельник, 16 сентября, установлен на уровне 24,71 грн/долл.
Гривня по официальному курсу к доллару обновила трехлетний максимум / фото УНИАН
Национальный банк на понедельник, 16 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,71 грн/долл.
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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 13 сентября на уровне 24,83 грн/долл.
Официальный курс к евро на 16 сентября установлен на уровне 27,42 грн/евро.
Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины 13 сентября к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,82 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро находились на уровне 27,43/27,46 грн/евро, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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