Официальная гривня обновила трехлетний максимум к доллару

Официальный курс НБУ на 16 сентября: 100 USD – 2471,0681 гривни; 100 EUR – 2741,8972 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2471,0681 (13 сентября – 2483,1184)

100 EUR – 2741,8972 (13 сентября – 2722,2427)

Национальный банк на понедельник, 16 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,71 гривни/доллар.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на сегодня, 13 сентября, на уровне 24,83 гривни/доллар.

Официальный курс к евро на 16 сентября установлен на уровне 27,42 гривни/евро.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,82 гривни/доллар, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,43/27,46 гривни/евро, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.