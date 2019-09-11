Миссия МВФ прибыла в Киев - начинают переговоры о новой программе

По словах премьер-министра Гончарука, говорить о результатах еще рано.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Киев.

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Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга после заседания Кабинета министров.

«Говорить о результатах еще рано. На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по миссии. Она сейчас только приехала. Мы начинаем переговоры», - сказал Гончарук.

По его словам, переговоры будут продолжаться до 24 сентября.

«Наша задача, чтобы коллеги из МВФ поехали из Киева с предварительным соглашением, достигнутым на техническом уровне, относительно начала программы в конце года», - добавил премьер.

Он подчеркнул, что не имеет сомнений в том, что эта задача будет выполнена и никакие преграды, включая вопрос «ПриватБанка», не станут «краеугольным камнем».

«Мы найдем общий язык с МВФ по всем поднятым вопросам», - резюмировал Гончарук.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал визит миссии МВФ в Украину в период с 10 по 24 сентября.

В Национальном банке также ожидали прибытия миссии на этой неделе, рассчитывая на обсуждение новой программы объемом в 5-10 миллиардов долларов с получением первых 2 миллиардов до конца 2019 года.

Министр финансов Оксана Маркарова накануне заявляла о полной готовности правительства к приезду миссии и о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом от 6 до 20 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.