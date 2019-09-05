Миссию МВФ ожидают в Киеве на следующей неделе: подробности
14:55, 05 сентября 2019Финансы
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В ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда на следующей неделе.
Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
«Мы ожидаем приезда миссии на следующей неделе», - сказал Смолий.
По его словам, в ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы с фондом, включая ее срок и объем.
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