цей матеріал доступний українською

Миссию МВФ ожидают в Киеве на следующей неделе: подробности

14:55, 05 сентября 2019
Финансы
105 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

«Мы ожидаем приезда миссии на следующей неделе», - сказал Смолий.

По его словам, в ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы с фондом, включая ее срок и объем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк#МВФ#сотрудничество с МВФ