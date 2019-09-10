Рост цен в Украине приблизился к прогнозу - НБУ

Но остался выше траектории из-за отклонения в предыдущем месяце.

Фактический показатель инфляции в Украине за август на уровне 8,8% в годовом выражении приблизился к траектории официального прогноза, но остался выше ее из-за отклонения в предыдущем месяце.

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Как говорится в комментарии Национального банка Украины, незначительное отклонение вызвано прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания.

Кроме того, цены на отдельные овощи и продукцию животного происхождения в августе выросли несколько быстрее, чем ожидалось.

В то же время, отклонения было в значительной степени компенсировано за счет более низкой базовой инфляции, падения цен на топливо и стремительного замедления роста административно регулируемых цен.

"Хотя давление на цены со стороны факторов предложения отдельных продовольственных товаров, потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат сохраняется, жесткая монетарная политика обеспечила дальнейшее ослабление фундаментального давления, выраженного показателем базовой инфляции, в том числе через канал обменного курса", - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе 2019 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,1% в годовом выражении месяцем ранее.