В Украине цены снижаются третий месяц подряд (инфографика)

С начала года потребительские цены выросли на 2,7%.

Инфляция в Украине в августе 2019 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,1% в годовом выражении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены снизились на 0,3% после снижения на 0,6% в июле к июню.

С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены выросли на 2,7%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в августе в годовом выражении снова зафиксирован на овощи – 32,9%, железнодорожный пассажирский транспорт – 25,8%, хлеб – 20,4%, услуги канализации – 19,7%, горячую воду и отопление – 19,2%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (7%), природный газ (5,7%), топливо и масла (3,2%), обувь (0,7%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.