После выходных в Украине немного подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 1 июля: 100 USD – 2617,7939 гривни; 100 EUR – 2976,4317 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2617,7939 (27 июня – 2616,6382)

100 EUR – 2976,4317 (27 июня – 2973.0243)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 27 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,16 гривни/доллар, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,70/29,71 гривни/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.