В Украине появится новая банкнота в 1 тысячу гривень (фото)
12:20, 25 июня 2019Финансы
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Нацбанк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту.
В Украине появится новая банкнота / фото bank.gov.ua
Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.
Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
«Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту нового наивысшего номинала – 1 тысяча гривень», - сказал Смолий.
фото facebook/NationalBankOfUkraine
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