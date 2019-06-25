В Украине появится новая банкнота в 1 тысячу гривень (фото)

Нацбанк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту.

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга. «Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту нового наивысшего номинала – 1 тысяча гривень», - сказал Смолий.

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