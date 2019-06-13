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В Минфине рассказали, сколько денег одолжили на внутреннем рынке

11:20, 13 июня 2019
Финансы
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Платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода составили 162 млрд грн / фото УНИАН

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-мае 2019 года привлекло в государственный бюджет 103,7 млрд грн, 1,9 млрд долл. и 41 млн евро.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 18,7% по бумагам в гривне, 6,1% в долларах, 4,5% в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода за указанный период составили 161,8 млрд грн, в том числе 132,6 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.

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Теги: #госдолг#ОВГЗ-аукцион