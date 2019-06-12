В Минфине рассказали, кто купил дебютный выпуск 6-летних гривневых облигаций

Большинством покупателей дебютного выпуска 6-летних гривневых ОВГЗ стали нерезиденты.

Большинством покупателей дебютного выпуска гривневых облигаций внутреннего государственного займа сроком обращения 6 лет по ставке 15,85% годовых стали нерезиденты.

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Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Пока мы завершаем встречи с инвесторами в Лондоне относительно 7-летних евробондов в евро и готовимся к рейсу во Франкфурт, команда Минфина параллельно на внутреннем рынке выполняет нашу стратегию управления долгом на 3 года. Очередная победа! 6-летний инструмент под 15,85%», - написала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,479 млрд грн и 4,4 млн долл.

Более половины, или 3,422 млрд гривневых средств привлечено в результате дебютного размещения облигаций сроком обращения 2086 дней, или 6 лет, под 15,85% годовых.