В Украине ускорился рост цен: больше всего подорожали овощи

Наибольший рост цен снова зафиксирован на овощи – 53%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 28,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23%, хлеб – 20,2%.

Инфляция в Украине в мае 2019 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2018 года - составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в мае к предыдущему месяцу составил 0,7% после роста на 1% в апреле к марту.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены в мае выросли на 4,2%.

По информации Госстата, показатель инфляции в годовом выражении ускорился второй месяц подряд – после ускорения в апреле до 8,8%, когда наибольший рост цен в годовом выражении был зафиксирован на овощи – 47%.

Отмечается, что в мае в годовом выражении наибольший рост цен снова зафиксирован на овощи – 53%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 28,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23%, хлеб – 20,2%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (30,1%), фрукты (12,3%), сахар (2%), одежду (0,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.