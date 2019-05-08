В Украине ускорился рост цен: что подорожало больше всего

Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 8,8% в годовом выражении. Рост цен к предыдущему месяцу составил 1%.

Инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2018 года - составила 8,8%, ускорившись с 8,6% в годовом измерении месяцем ранее.

Читайте такжеЭксперт предупредил украинцев о резких скачках цен на овощи

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в апреле к предыдущему месяцу составил 1% после роста на 0,9% в марте к февралю.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены в апреле выросли на 3,4%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на овощи – 47,1%, железнодорожный пассажирский транспорт – 28,9%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,6%, услуги канализации – 24,2%, природный газ – 22,9%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (25,3%), фрукты (22,5%), сахар (5,3%), топливо и масла (0,2%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в апреле составила 7,4% в годовом выражении, 0,4% - к предыдущему месяцу, 2,1% - к декабрю 2018 года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.