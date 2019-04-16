Кто возглавит налоговую и таможню: комиссия отобрала по три кандидата

Кандидатами на пост главы налоговой службы стали Верланов, Алексеенко и Петухов, на пост главы таможенной службы - Гармаш, Нефедов и Саварец.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила по три претендента на посты руководителей государственных налоговой и таможенной служб.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, кандидатами на пост главы налоговой службы стали замминистра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор компании «Стандарт-аудит» Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Кандидатами на пост главы таможенной службы стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации «Центр развития цифровой экономики» Андрей Саварец.

Также сообщается, что последний этап отбора в форме собеседования начнется 23 апреля в 10-00, и в тот же день конкурсная комиссия определит кандидатов, которых будет рекомендовать правительству к назначению на соответствующие должности.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По информации Нацагентства Украины по вопросам государственной службы, документы для участия в конкурсе на должности руководителей налоговой и таможенной служб подали по 7 кандидатов.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.