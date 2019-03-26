Стало известно, сколько субсидий наличными получат украинцы

Всего наличные средства получат 3,3 миллиона домохозяйств.

Субсидии на оплату коммунальных услуг в марте на общую сумму 5,7 миллиарда гривень получат 3,3 миллиона домохозяйств.

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Об этом во время брифинга заявил министров социальной политики Андрей Рева.

"Выплаты проводились как через Пенсионный фонд, так и через отделения "Ощадбанка" - тем, кто не является пенсионером", - сказал он.

По словам Ревы, Пенсионный фонд уже завершил выплаты монетизированных субсидий на сумму около 4 миллиардов гривень. "Ощадбанк" выполнил выплаты примерно на 75%.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия выросла для 8,972 миллиона украинских пенсионеров из 10,2 миллиона пенсионеров. С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

Помимо этого, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.