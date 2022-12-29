Тепло и воду город подает в штатном режиме, кроме домов, где обесточены котельные.

Из-за сегодняшней ракетной атаки в Киеве 40% потребителей остались без электричества. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения столицы.

Как сообщили в КГГА со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко, город частично обесточен в связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги.

"Тепло и воду город подает в штатном режиме - кроме домов, где обесточены котельные", - заявил Кличко.

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Обстрел 29 декабря:

С 6 утра российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины.

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