Алексей Кулеба добавил, что в области действуют экстренные отключения, без электроснабжения сейчас находятся около 180 тысяч абонентов.

Обломки ликвидированных над Киевской областью российских ракет нанесли незначительные разрушения домам и медицинскому учреждению в Крюковском районе, Вышгородском районе и Глевахе.

В частности, в Крюковщине 10 домов остались без окон, есть разрушения крыш, но нет пострадавших. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он отметил, что в Вышгородском районе пострадал один дом, а в городе Глеваха есть разрушения медицинского учреждения. "Пострадавших, самое главное, нет. Все восстановительные работы начнутся прямо сегодня", - глава ОВА.

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По словам Кулебы, без электроснабжения сейчас находятся около 180 тысяч абонентов в Киевской области.

"Сейчас действуют экстренные отключения. Пока что ДТЭК вместе с "Укрэнерго" не может выйти на плановые... Но, по сравнению с неделей назад ситуация гораздо лучше", - пояснил глава ОВА.

Ракетный удар по Украине 29 декабря: последствия в Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 29 декабря, российские оккупанты нанесли очередной, уже 10-й массированный ракетный удар по территории Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали нашу страну с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о несколько взрывов в столице. По данным Киевской городской военной администрации, в городе работала система противовоздушной обороны.

Обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. На одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль. На данный момент известно о трех раненых в результате ракетного обстрела города, среди них – 14-летняя девочка.

Позже Кличко сообщил, что, по предварительной информации, над Киевом сегодня, 29 декабря, было уничтожено 16 ракет российских оккупантов.

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