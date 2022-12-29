Вскоре ситуация стабилизируется, отметил глава Киевской ОВА.

Из-за того, что произошел новый массированный вражеский ракетный обстрел Украины, в Киевской области сейчас 250 тыс. абонентов находятся без электроснабжения.

Ситуация стабилизируется, об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"По состоянию на 17 часов 250 тыс. абонентов находятся без света. ...Уверен, что через несколько часов ситуация вернется к вчерашним показателям", - отметил Кулеба.

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Он также сказал, что все повреждения в результате ракетного обстрела зафиксированы, и завтра начнутся работы по восстановлению.

Напомним, 28 декабря гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко рассказал, что ситуация со светом в Киеве стабилизируется, и в ближайшее время город сможет вернуться к отключениям электроэнергии по графикам.

Массированный обстрел Украины сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил, утром сегодня, 29 декабря, оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

ПВО уничтожила 54 ракеты из более 69, выпущенных россиянами.

В Киевской области в результате ракетной атаки РФ повреждена больница, 21 частный дом, две машины граждан, а также другое частное имущество, пострадавших нет. В Киеве в результате падения обломков сбитых ракет пострадали четыре человека.

Вследствие массированного ракетного удара в нашей стране повреждены некоторые объекты генерации и электросети.

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