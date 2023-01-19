Президент отметил недопустимость продолжения обстрелов объектов украинской атомной энергетики Россией и приветствовал размещение инспекторов МАГАТЭ на АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский и директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудили ситуацию на украинских атомных электростанциях и договорились о продолжении взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи с Гросси Зеленский отметил активную роль МАГАТЭ в решении вопросов, связанных с ядерной безопасностью, что является крайне важным на фоне войны, начатой Россией против нашей страны.

Президент подчеркнул недопустимость продолжения обстрелов объектов украинской атомной энергетики российским агрессором.

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В связи с этим Зеленский приветствовал размещение инспекторов агентства на украинских АЭС. Он также выразил надежду, что такие миссии МАГАТЭ сделают невозможными дальнейшие обстрелы украинских АЭС со стороны РФ.

Отмечается, что на встрече отдельное внимание было уделено ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая до сих пор находится под временной российской оккупацией.

В частности, Зеленский отметил необходимость присутствия инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, и подчеркнул, что украинская сторона делает все для обеспечения их безопасности.

Президент также отдельно отметил важность демилитаризации станции и вывода из нее всех без исключения представителей России.

Он акцентировал внимание на том, что Украина продолжит обсуждение этого вопроса исключительно с МАГАТЭ. "Во время встречи было договорено продолжить взаимодействие между Украиной и агентством с целью дальнейшего усиления ядерной безопасности в нашей стране на фоне продолжающихся боевых действий", - сообщили в ОП.

Деятельность МАГАТЭ в Украине

Как сообщал УНИАН, МАГАТЭ согласилась на предложение Киева развернуть наблюдательные миссии на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую. Представители организации будут отслеживать ситуацию с безопасностью на станциях в контексте уходящей войны. В частности они хотят посмотреть, как российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре влияют на работу АЭС.

Позже глава организации Раффаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ расширяет свою миссию в Украине чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии во время войны с Россией. 18 января на Ривненской АЭС начала работу постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии. Там постоянно будут находиться два эксперта МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности.

Напомним, что с сентября группа из 4 международных экспертов постоянно находится на ЗАЭС, расположенной на оккупированной территории Запорожской области. В ноябре состоялась очередная ротация - группа экспертов изменилась.

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