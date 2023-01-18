На площадке РАЭС постоянно будут находиться два эксперта МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности.

На Ривненской АЭС начала работу постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии.

Как сообщается на Facebook-странице Ривненской АЭС,

на Ривненскую АЭС прибыл генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и эксперты из 13 стран мира. В рамках визита состоялось производственное совещание с участием представителей МАГАТЭ, Госатомрегулирования и РАЭС.

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Как подчеркнул Гросси, МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны и создает миссии постоянного пребывания на каждой украинской АЭС.

"На площадке РАЭС для постоянной миссии остаются два эксперта МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности. Их цель будет заключаться в непрерывном контроле и мониторинге ядерной и радиационной безопасности электростанции. Члены миссии будут докладывать о любых угрозах, которые могут нести военные действия, а также держать связь с Агентством по потребностям станции", - говорится в сообщении.

Во время официальной встречи генеральный директор РАЭС Павел Ковтонюк проинформировал о текущем состоянии работы энергоблоков и отметил, что террористические действия российского агрессора представляют угрозу для атомной энергетики, и РАЭС не является исключением.

"Надеюсь, постоянные миссии МАГАТЭ на площадках АЭС не позволят стране-агрессору нарушать состояние безопасности и физической защиты электростанций. Эксперты также будут видеть работу нашего персонала и оборудования во время вероятных атак на энергетическую инфраструктуру", – прокомментировал Ковтонюк.

Гросси поблагодарил коллектив Ривненской АЭС, который продолжает поддерживать надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков в условиях войны.

"В условиях, когда происходит разрушение общей инфраструктуры страны, особенно критической, поднятие флага МАГАТЭ рядом с украинским флагом является символическим и будет означать, что международное сообщество и те институты, которые должны защищать основы безопасности сегодня есть здесь. Поэтому любая атака на инфраструктуру будет означать атаку на эти институты", - подчеркнул Гросси.

Расширение миссии МАГАТЭ на украинских АЭС

В декабре 2022 года Международное агентство по атомной энергии заявило о намерении направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ривненской, Хмельницкой, Пивденноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС.

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС – Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.