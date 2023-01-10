Международные эксперты будут отслеживать, как попытки РФ устроить в Украине блэкаут, сказываются на безопасности АЭС.

МАГАТЭ согласилась на предложение Киева развернуть наблюдательные миссии на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую. Об этом заявил и. о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков на пресс-конференции.

По его словам, ранее Украина предложила МАГАТЭ развернуть международные наблюдательные миссии на всех атомных станциях, и в агентстве эту идею поддержали. Как ожидается, в ближайшее время наблюдатели приступят к работе.

Они будут отслеживать ситуацию с безопасностью на станциях в контексте идущей войны. В частности представители МАГАТЭ хотят посмотреть, как российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре влияют на работу АЭС.

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Кориков отметил, что сейчас наблюдатели присутствуют на Запорожской АЭС, где фиксируют нарушения со стороны захватчиков.

"Оккупанты организовали возле станции базу для ремонта своей техники. Все это делается прямо на глазах экспертов миссии МАГАТЭ, которые эти действия фиксируют, но никоим образом не могут их предотвратить", – отметил чиновник.

Ситуация с украинскими АЭС

Захваченная российскими войсками Запорожская АЭС в городе Энергодар является одним из главных источников беспокойства украинских властей и международного сообщества. Чтобы обезопасить станцию от любых провокаций, Украина предлагает разместить на территории АЭС миротворцев.

После того, как агрессор начал кампанию по разрушению энергетической инфраструктуры, МАГАТЭ обеспокоилась ситуацией и на подконтрольных Украине АЭС. Россияне целенаправленно пытаются отрезать их от потребителей.

Экспертам не нравится, что ядерные объекты внезапно отключаются от энергосети во время очередных обстрелов.

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