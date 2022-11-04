Это вторая ротация экспертов после того, как делегация МАГАТЭ 1 сентября посетила ЗАЭС.

3 ноября 2022 года на Запорожскую атомную электростанцию на замену предыдущим экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла новая команда из четырех человек.

Это вторая ротация экспертов после того, как делегация агентства 1 сентября посетила ЗАЭС, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", – подчеркнул Гросси.

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Отмечается, что новая команда экспертов МАГАТЭ станет уже третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

ЗАЭС находится на временно оккупированной территории и контролируется российскими войсками.

23 октября 2022 года страны G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести из нее свой персонал и войска.

3 ноября в НАЭК "Энергоатом" заявили, что российские оккупанты могут попробовать подключить Запорожскую атомную электростанцию ко временно оккупированным Крыму и Донбассу. Как отметили в компании, обстрелы и повреждение двух высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины 2 ноября являются очередной попыткой оккупантов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.

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