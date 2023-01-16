Агентство разворачивает работу на всех АЭС Украины.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет свою миссию в Украине, чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии во время войны с Россией.

"МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного вторжения РФ. Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в ядерной безопасности", - сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

В декабре международное агентство по атомной энергии заявило о намерении направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

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Расширение миссии МАГАТЭ в Украине

С сентября группа из 4 международных экспертов постоянно находится на ЗАЭС, расположенной на оккупированной территории Запорожской области. В ноябре состоялась очередная ротация – группа экспертов изменилась.

Подконтрольная оккупантам атомная электростанция вызывает наибольшее беспокойство Украины и международного сообщества, поскольку она регулярно подвергается обстрелам, а работники станции находятся под постоянным давлением оккупантов.

Российские атаки по энергетической инфраструктуре влияют и на АЭС на подконтрольной власти территории. Россияне целенаправленно пытаются отрезать АЭС от потребителей, во время вражеских обстрелов эти ядерные объекты внезапно отключаются от энергосети.

Для контроля за ситуацией МАГАТЭ приняла решение организовать работу своих миссий на всех атомных электростанциях страны – Ривненской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС.

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