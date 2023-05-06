Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

По состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции нет.

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом". Отмечается, что станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

"Пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодного останова, 5-й энергоблок – в состоянии горячего останова. Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности. Доверяйте проверенным официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

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Ситуация на ЗАЭС

Как известно, Запорожская АЭС оккупирована военными РФ с марта 2022 года.

По данным британской разведки, захватчики готовы вести бои на станции в случае контрнаступления украинских войск. для этого оккупанты оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений ЗАЭС.

Сами россияне пытаются сбежать еще до этого и массово просятся в отпуска. Из-за нехватки персонала "руководителям" среднего звена отпусков не дают.

На днях УНИАН сообщал, что россияне разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС. А сегодня начала распространяться информацию о якобы остановке работы всех пяти блоков.

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