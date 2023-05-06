Он призвал украинцев быть осторожными и держаться подальше от оккупантов.

Захватчики заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской атомной электростанции. Россияне могут готовить провокации на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. По его мнению, РФ может совершить провокацию, чтобы потом обвинить Вооруженные Силы Украины.

"Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", - написал он.

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Мэр Мелитополя призвал жителей оккупированных населенных пунктов избегать массовых скоплений и держаться как можно дальше от мест пребывания оккупантов.

Оккупация ЗАЭС - что известно

Запорожская атомная электростанция оккупирована россиянами с начала марта 2022 года.

По данным британской разведки, РФ готова вести бои на станции в случае контрнаступления ВСУ. Для этого враг уже оборудовал огневые позиции на крышах реакторных сооружений ЗАЭС.

Сами россияне уже паникуют и массово просятся в отпуска, чтобы покинуть ЗАЭС. Из-за нехватки персонала "руководителям" среднего звена отпусков не дают.

Недавно стало известно, что россияне разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС.

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