С другими АЭС ситуация сложнее, потому что, когда упало потребление, им стало намного труднее работать.

Запорожскую АЭС нужно перевести в режим разгрузки, потому что иначе это опасно.

Такое мнение высказал эксперт по энергетике, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что электростанция должна быть в режиме сначала холодной остановки.

"Мое мнение и мнение других экспертов: нужно перестать нашему правительству играть с атомными станциями. Запорожская атомная электростанция должна быть в режиме сначала холодной остановки, а потом уже разгрузки", - заявил он.

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Закревский отметил, что ради безопасности Запорожская станция должна быть остановлена. С другими станциями сложнее, потому что, когда упало потребление, им стало намного труднее работать.

"Вы должны понять, что на самом деле неполезно как много потреблять, так и мало. Нужно доверять диспетчерам, которые переподключают нас в аварийном режиме. Знаете, едешь и видишь, как света нет в домах и вдруг зажглись все фонари, - это диспетчер маневрирует, для того, чтобы не упали атомные электростанции", - отметил эксперт.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

4 ноября 2022 года появилась информация о том, что Россия хочет перевести ЗАЭС на свою электросеть.

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