Обе внешние линии электропередачи ЗАЭС, линия 750 кВ и резервная линия 330 кВ, используемые для подачи электроэнергии из сети, были отремонтированы.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Запорожскую АЭС в Энергодаре снова подключили к энергосистеме Украины.

Как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено.

"Обе внешние линии электропередачи ЗАЭС, линия 750 кВ и резервная линия 330 кВ, используемые для подачи электроэнергии из сети, были отремонтированы, и в пятницу днем ​​началось повторное подключение. Около 22:00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено", - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"До сих пор мужественному коллективу Запорожской АЭС постоянно удавалось поддерживать безопасную работу шести энергоблоков. Но так дальше продолжаться не может. Я неоднократно призывал срочно создать охранную зону ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской АЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию. Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока еще не поздно", - подчеркнул Гросси.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

4 ноября 2022 года появилась информация о том, что Россия хочет перевести ЗАЭС на свою электросеть.

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