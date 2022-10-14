Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и Россией заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.
Об этом говорилось в его посте в Twitter.
По его словам, ситуация на станции неприемлема и нужно сделать все для ее защиты.
"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - написал Гросси.
Ситуация на ЗАЭС
Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.
С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.
6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС один из энергоблоков Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.
23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.
30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.
5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.
11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".
11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.