В организации подчеркнули, что нужно немедленно действовать для защиты станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и Россией заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.

Об этом говорилось в его посте в Twitter.

По его словам, ситуация на станции неприемлема и нужно сделать все для ее защиты.

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"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - написал Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС с 4 марта находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС один из энергоблоков Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоение оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

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