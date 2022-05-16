Работникам станции запрещено приходить на работу с телефонами.

Оккупанты пытаются скрыть доказательства обстрела ими здания учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

Об этом сообщил Энергоатом в своем Telegram-канале.

"Запорожская АЭС, 15 мая. Результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции стыдливо прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.

В то же время захватчиков в Энергодаре, по информации предприятия, стало значительно меньше.

"...ведь на Донбасс нужно свежее мясо. Американская военная техника уже активно сжигает рашистскую нечисть с планеты Земля. Уверены, что такая участь скоро настигнет орков и их приспешников, засевших в Энергодаре. И все будет Украина", - подытожили в Энергоатоме.

Оккупация Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС и город Энергодар временно захвачены оккупантами. На площадке станции была размещена тяжелая техника и боеприпасы.

Российские военные запретили руководителям электростанции выезжать из города, даже по служебным делам. Сообщалось, что представители российского "Росатома" требовали ежедневных отчетов от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования атомной электростанции.

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